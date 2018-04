Manifesto Dem Roma, no accordo con M5s

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Dal Pd romano un secco no a un governo con M5s in vista della direzione nazionale del 3 maggio, quando si deciderà se aprire o no il confronto.

L'appello-manifesto, in rete da stamani, è sottoscritto da oltre cento persone. Tra i firmatari decine di iscritti, segretari municipali e di sezione, eletti nei direttivi municipali, 4 membri della direzione, 14 dell'Assemblea romana e 8 amministratori Dem della Capitale. Un 'no' soprattutto al programma dei 5 Stelle che "non ha nulla in comune con il Partito democratico e con quello che rappresenta".