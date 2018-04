Anzaldi, solo 13% per intesa Pd-M5s

(ANSA) - ROMA, 28 APR - "Solo il 13% dell'elettorato vuole un governo M5s-Pd. Un mese fa, quando l'ipotesi non era ancora neanche lontanamente in campo, erano il 18%. Sono diminuiti del 5% da quando si parla della presunta trattativa che in realtà è un monologo M5s. E' quanto rileva il sondaggio di Pagnoncelli per il Corriere". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"E questa - si choiede il deputato dem - sarebbe la strada per riconquistare la fiducia degli elettori? Quale sarebbe il sentimento dei cittadini nei confronti di un governo che un italiano su 10 non vuole? Si alimenterebbero ancora di più risentimento, disillusione e rabbia nei confronti della politica e delle istituzioni".