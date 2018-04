Salvini, se tutto come deve io a governo

(ANSA) - UDINE, 27 APR - "Se le cose vanno come devono andare mi impegno ad andare al governo più in fretta possibile. Unica cosa che non posso impegnarmi a garantire è la salvezza dell'Udinese e il Milan in Europa". Lo ha detto Salvini parlando a Udine. "Ho ambizione sciocca e fuori moda di dare agli italiani un governo che rispecchia il voto degli italiani. Prima vengono gli italiani, poi viene il resto del mondo. Mano libera alle forze dell'ordine per fare il loro lavoro. Non sarà facilissimo ma sono convinto che ce la possiamo fare".