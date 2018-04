Salvini, nessuna minaccia da Tv Cav

(ANSA) - SPILIMBERGO (PORDENONE), 27 APR - "Non mi sento assolutamente minacciato dalle Tv di Berlusconi". Lo ha detto Matteo Salvini a Spilimbergo commentando le affermazioni di Luigi Di Maio. "Ognuno è libero di scrivere o raccontare quello che vuole: non penso che in Italia ci siano rischi di questo tipo", ha aggiunto.