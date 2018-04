Mattarella, proseguire lotta La Torre

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "La commemorazione di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, a pochi giorni dal 36° anniversario della loro barbara e vile uccisione per mano mafiosa, è occasione per rinnovare un fervido incoraggiamento per l'attività educativa e di sensibilizzazione svolta nel loro nome, anzitutto verso i giovani, e per rivolgere il più cordiale saluto a quanti partecipano alla manifestazione odierna". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio a Vito lo Monaco, Presidente del Centro di Studi ed Iniziative Culturali "Pio La Torre".

"Nella loro logica disumana - prosegue il Capo dello Stato - le mafie cercano di schiacciare la vita sociale, di soggiogare le istituzioni, di trarre potere e profitti illeciti comprimendo la libertà, la dignità e le opportunità dei cittadini: sconfiggerle è necessario e possibile, anzi è un dovere iscritto nella natura stessa della nostra Repubblica. È una battaglia che continua" e "tocca a tutti noi dar seguito a questo impegno comune".