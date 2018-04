Governo: Meloni, velo pietoso su Pd

(ANSA) - TRIESTE, 27 APR - "Sul Pd calo un velo pietoso perché non avere la dignità dopo che quattro volte consecutive gli italiani sono andati a votare e hanno detto che non ti vogliono al governo, di farsi da parte, è veramente oltre la mia capacità di comprensione. Sul tema del centrodestra io invece continuo a ritenere che il Presidente Mattarella debba rispettare il voto popolare, dare l'incarico pieno al centrodestra per andare a verificare se esistono condizioni in Parlamento per una maggioranza sulla base di alcuni punti come taglio tasse, blocco dell'immigrazione irregolare, sostegno alla famiglia, sostegno al Made in Italy, aiuto a chi crea lavoro, punti ai quali non si può dire di no". Lo ha detto Giorgia Meloni intervenendo a margine di un incontro in Fvg.