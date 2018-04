Cav,Salvini leale e non riapre forno M5S

(ANSA) - TRIESTE, 27 APR - Salvini riapre il forno del M5S? "Non è vero, non si può andare con il M5S anche per come si è dimostrato in questi frangenti". Lo afferma Silvio Berlusconi parlando a Trieste e ribadendo come le voci di una rottura della Lega siano "menzogne che mettono in giro i nemici del centrodestra. Salvini è assolutamente convinto di andare al governo con il centrodestra - aggiunge il leader di Forza Italia -, è leale e mai spezzerà la nostra coalizione che non è artificiale ma è insieme da 20 anni".