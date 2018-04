Berlusconi, Ue spera ci sia argine a M5s

(ANSA) - TRIESTE, 27 APR - "In Europa c'è molta preoccupazione per l'Italia, ricevo tante telefonate da colleghi" al riguardo. Lo afferma Silvio Berlusconi parlando dal gazebo di Forza Italia a Trieste, sottolineando come l'Europa "si augura che ci sia un argine al M5s e al movimento populista italiano".