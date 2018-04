Rosato, abisso con M5s ma valuteremo

(ANSA) - TRIESTE, 25 APR - "Le distanze tra noi e il M5S sono abissali, enormi, siamo stati avversari per cinque anni non per caso ma per profondi motivi di divergenza sui programmi". Lo ha detto il vicepresidente della Camera, Ettore Rosato (Pd), a margine della cerimonia alla Risiera di San Sabba per il 25 Aprile. Tuttavia, "con senso di responsabilità, convochiamo i nostri organismi dirigenti" per capire "se è utile o no, nell' interesse del Paese, fare un governo con forze politiche così distanti", ha aggiunto.