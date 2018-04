Pd, Renzi sonda la piazza: 'Vorreste governo con M5S?'

Informale iniziativa dell'ex premier Matteo Renzi, adesso senatore del Pd, in piazza della Signoria a Firenze dove in modo empirico ha voluto sondare i pareri di chi si avvicinava per salutarlo. "Vi piacerebbe un governo del Pd con i Cinquestelle?", è stata in buona sostanza la domanda che Renzi ha rivolto a passanti, simpatizzanti del Pd, davanti a Palazzo Vecchio, senza però sbilanciarsi in prima persona.

C'è chi ha risposto a favore dell'autonomia del Partito Democratico, altri hanno abbozzato un sorriso. Renzi si è intrattenuto molto con il partigiano ultranovantenne Silvano Sarti, già presidente dell'Anpi locale, e con dirigenti locali del Pd, poi ha assistito a quasi tutta la cerimonia pubblica davanti all'arengario in piazza della Signoria rimanendo in mezzo alla folla dove non si è negato a chi gli chiedeva di scattare foto con lui.

Alla stessa cerimonia è stato presente il ministro dello Sport Luca Lotti, in un altro punto della piazza, il quale si è allontanato prima del termine per raggiungere i luoghi di altri impegni.

Martina: 'Tanti chiedono al Pd provare, decidiamo insieme'

"C'è preoccupazione vera rispetto a un governo a trazione leghista: l'impressione che ho è che tanti chiedano di provare a fare un lavoro, sapendo che è complicato, nessuno la fa facile. Ma se il rischio è consegnare il Paese a derive pericolose, c'è una consapevolezza del Pd nel provare a prendere un'iniziativa, sapendo che non è facile". Lo dice Maurizio Martina a margine di una manifestazione Anpi sul dialogo con M5s. "Abbiamo bisogno di tutte le forze del Pd. "Decideremo insieme e quel che decideremo impegnerà tutti".