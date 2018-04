Di Maio, dialogo Pd sui temi, vediamoci

(ANSA) - ROMA, 24 APR - Con il Pd ci sono "profonde differenze" ma "se riusciremo a mettere al centro l'interesse nazionale, sui temi ci siamo e l'abbiamo sempre detto". Lo dice il capo del M5s Luigi Di Maio, al termine dell'incontro con Roberto Fico. Che aggiunge: "Chiedo al Pd di venire al tavolo, non subito a firmare il contratto ma a verificare se ci sono i presupposti per metterlo in piedi". E sull'iter interno: "Qualsiasi contratto sarà sottoposto al voto degli iscritti della piattaforma Rousseau".