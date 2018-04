Colloqui Martina in vista incontro Fico

(ANSA) - ROMA, 24 APR - Mattinata intensa di confronti e di contatti per il segretario reggente del Pd Maurizio Martina in vista dell'incontro della delegazione Dem nel pomeriggio con il presidente della Camera, incaricato del mandato esplorativo, Roberto Fico. Martina, a quanto si apprende da fonti Dem, in queste ore sta sentendo i segretari regionali, i principali sindaci e presidenti di regione, oltre che le personalità del Pd.