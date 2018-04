Carelli (M5S), Renzi imprescindibile

(ANSA) - ROMA, 24 APR - "E' imprescindibile la figura di Renzi, perché Renzi è una figura ancora importante come leader del Partito democratico". Così Emilio Carelli, ad Agorà su Raitre, alla domanda sulla possibilità di un accordo di governo M5s-Pd.

A chi gli chiede poi della Lega, dice: "Salvini in questi giorni si è praticamente autoescluso. Da tutti i contatti che sono avvenuti tra Di Maio e Salvini mi sembra che Salvini abbia mostrato maggior interesse a rafforzare la sua coalizione di centrodestra, e al limite ad arrivare dopo le elezioni in Friuli, a tentare una sorta di Opa su Forza Italia, che abbiamo visto in grave difficoltà, piuttosto che a pensare a quelle che sono le prospettive di un governo".