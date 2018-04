Bersani,centrosinistra accetti sfida M5s

(ANSA) - ROMA, 24 APR - "Come lo penso io lo si sa da 5 anni, non vedo perché no, la sinistra, il centrosinistra, il Pd dovrebbero accettarlo questo confronto, questa sfida". A dirlo Pier Luigi Bersani conversando con i cronisti fuori da Montecitorio a chi gli chiede se i Dem devono accettare il confronto con il Movimento 5 Stelle.

"Io dissi allora - ricorda - fate partire un governo di cambiamento, stanno dicendo le stesse cose, perché no?". A chi gli fa notare che il Pd sembra arroccato sulle sue posizioni, Bersani replica che "già allora c'era un bel pezzo di Pd che non era d'accordo e poi si sono ancora aggravate sotto questo profilo, perché non si coglie quello che era già chiaro allora e adesso è addirittura conclamato: c'è un pezzo di Paese che non ne vuole più sapere di vecchi riti e quindi ciascuna delle forze tradizionali con maggiore esperienza di governo, positive o negative, ciascuna dal suo lato dovrebbe accettarla questa sfida".