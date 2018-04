Tajani, non credo Lega rompa con Fi

(ANSA) - BRINDISI, 22 APR - "Non credo che Salvini possa uscire dal centrodestra. Commetterebbe un errore gravissimo.

Andare a fare il secondo di Di Maio non credo che sia l'obiettivo di Salvini". Lo ha detto Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo a Brindisi. "Salvini rappresenta il 17% di elettori - ha aggiunto - .

Deputati e senatori della Lega sono stati eletti anche con il voto determinante di Fratelli d'Italia, di Forza Italia e di Noi per l'Italia. Sono parlamentari del centrodestra, non sono parlamentari solo della Lega. Per non parlare del numero di senatori di Fi, che costituiscono il più grande gruppo a Palazzo Madama. Non credo che Salvini voglia perdere l'opportunità di essere un grande protagonista del centrodestra, per andare a seguire Di Maio. Per fare che cosa? Che governo? Non vedo poi tutte queste affinità tra M5S e la Lega".