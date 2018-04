Governo: partiti attendono Colle. Tajani: 'Salvini non andrà a fare il secondo di Di Maio'

Attesa per l'esito del voto molisano ma soprattutto delle decisioni che il capo dello Stato dovrebbe comunicare dopo il termine del mandato esplorativo della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Dopo la nuiva apertura di Luigi Di Maio a Matteo Salvini, uno stop arriva dal presidente dell'Europarlamentp Tajani. "Non credo - sottolinea parlando a Brindisi - che Salvini possa uscire dal centrodestra. Commetterebbe un errore gravissimo. Andare a fare il secondo di Di Maio non credo che sia l'obiettivo di Salvini".

"Oggi #pizza! Buona domenica #Amici - scrive Matteo Salvini su twitter - sto facendo di tutto per dare un Futuro all'Italia. #andiamoagovernare #oggivotolega". Ieri sera, sempre il segretario federale della Lega aveva scritto sui social: "Voglia di aria nuova e pulita, voglia di futuro, voglia di combattere per ricostruire".

"Poiché proprio da questa sede il presidente Di Maio ha annunciato che con Salvini possono fare grandi cose - ha detto Matteo Richetti dal Salone del Design a Milano - noi attendiamo le grandi cose e rispetto a quelle faremo un'opposizione dura ma costruttiva. Credo che quello sarebbe il quadro anche migliore rispetto alla coerenza col risultato elettorale del 4 di marzo".