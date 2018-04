Earth day: Grillo, ridurre uso plastica

(ANSA) - ROMA, 22 APR - "In Europa ogni anno da 150.000 a 500.000 tonnellate di rifiuti di plastica finiscono in mare e anche il nostro Mediterraneo sta diventando una discarica.

Studi recenti dimostrano che la plastica si accumula nel Mediterraneo a una densità paragonabile a quella delle aree di maggiore accumulo di plastica degli oceani". E' quanto si legge in un post sul blog di Beppe Grillo rilanciato dal Garante del M5S anche su twitter, nel quale sottolinea che "riciclare non basta, è indispensabile ridurre la produzione di plastica alla fonte".

"Ora è essenziale - dice - fare passi successivi a livello nazionale per ridurre drasticamente il consumo di articoli in plastica e imballaggi monouso". Il blog invita quindi ad aderire alla petizioni di Greenpeace "per chiedere al Ministro dell'Ambiente di agire concretamente per ridurre la produzione e il consumo di plastica", conclude.