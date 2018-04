Pd: Orlando, sarebbe utile un congresso

(ANSA) - FIRENZE, 21 APR - "Il Pd non riesce ad imboccare la strada per una discussione che era già urgente il giorno dopo del voto ed ora diventa drammaticamente urgente. Tutti i modi in cui ci si può confrontare dentro e fuori il partito sono utili: compresa l'ipotesi di un congresso". Lo ha detto il ministro della Giustizia Andrea Orlando. "Io credo che non bisogna avere paura di discutere, di riflettere, di trarre tutte le conseguenze dai messaggi che sono arrivati dal voto - ha aggiunto -, dobbiamo trovare le sedi ed i modi per allargare il più possibile la discussione. L'importante è che questa discussione non la facciamo soltanto con quelli che sono rimasti ma riusciamo a farla anche con quelli che se ne sono andati. Non mi riferisco alle sigle politiche, mi riferisco ai milioni di elettori". Rispondendo a una domanda sull'annuncio da parte di Matteo Renzi della nuova edizione della Leopolda a ottobre, Orlando ha risposto che "non è un tema che, onestamente, mi appassioni molto".