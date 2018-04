Di Maio, Fico? dico solo cose buone

(ANSA) - MILANO, 21 APR - "Deciderà il presidente Mattarella ma se mi chiedete di Fico, ho solo cose buone da dire": così il leader dei 5Stelle Luigi Di Maio ha detto ai giornalisti arrivando al Salone del Mobile di Milano rispondendo a una domanda sul possibile mandato esplorativo al presidente della Camera. "Guardiamo a lui come una figura di garanzia che è stata in grado in questo momento - ha aggiunto parlando del Capo dello Stato - di assicurare la sua imparzialità nella gestione di questo incarico prestigioso".