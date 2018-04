Salvini, prendo in mano la situazione

(ANSA) - RHO-PERO (MILANO), 20 APR - "Mattarella si prende due giorni? Bene, meglio". Così il leader della Lega, Matteo Salvini. "Siamo la prima forza della maggioranza, non staremo a guardare, aspettiamo Mattarella e prenderemo in mano la situazione - ha detto durante la visita al Salone del Mobile - con chi faremo il governo se non con il Pd? Togliete il Pd e vedete cosa resta".