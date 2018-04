G.Grillo, a Fi-Fdi chiesto non ostilità

(ANSA) - ROMA, 20 APR - "In politica quando si parla di appoggio esterno si parla di voti per la fiducia; invece per noi questi voti non sono necessari perché M5s e Lega in quanto a numeri sono autosufficienti. Non si può insomma parlare di appoggio esterno ma, come diciamo noi, di 'non ostilità' del M5s ad un appoggio" di Fi e Fdi ad un governo di programma tra M5s e Lega. Lo ha detto la capogruppo M5s Giulia Grillo ad Agorà su La7 dove ha ripetuto: "Non è un appoggio esterno, perché quello sarebbe un appoggio necessario a far partire un governo: mentre noi abbiamo comunque i numeri".