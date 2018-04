Cav, M5S a Mediaset pulirebbero i cessi

(ANSA) - CASACALENDA (CAMPOBASSO), 20 APR - "E' gente che non ha mai fatto nulla nella vita: nella mia azienda li prenderei per pulire i cessi". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un comizio a Casacalenda, seconda tappa del suo giro in Molise. L'ex premier ha quindi attaccato il capo politico dei 5 stelle: "Di Maio ha una buona parlantina, non posso negarlo, ma non ha mai combinato niente di buono per sé, per la sua famiglia, per il Paese. Non possiamo affidare l'Italia a gente come lui".