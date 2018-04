Ue: Gentiloni, egoismi bloccano bilancio

(ANSA) - BUCAREST, 19 APR - "Confidiamo che il semestre a guida rumena del Consiglio europeo, nei primi sei mesi del 2019, possa dare un contributo a ravvicinare le diverse posizioni, a impostare nel modo giusto la discussione sul quadro finanziario pluriennale dell'Ue che non può essere dominata da interessi egoistici che porterebbero alla difficoltà di arrivare a una soluzione positiva. Abbiamo ascoltato in questi mesi opinioni che rischiano di portarci fuori strada". Lo dice il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni al termine di un incontro con il presidente della Repubblica romeno, Klaus Werner Iohannis. "Dentro il cammino unitario - sottolinea - c'è anche lo sforzo sul fenomeno migratorio che deve essere una delle grandi priorità dell'Europa: non è un fenomeno transitorio e dobbiamo impegnarci perché non sia fattore di paura ma controllato e di sviluppo per le nostre economie. Responsabilità e solidarietà devono stare insieme".