Maroni, tifo Salvini, ma manca soluzione

(ANSA) - MILANO, 19 APR - "Tifo per Salvini premier perchè faccia tutto quanto ha promesso in campagna elettorale a partire dall'abolizione della legge Fornero. Valutato quello che sta succedendo e valutati i veti incrociati, ritengo che una soluzione si poteva trovare ma non si è voluta trovare". Lo ha detto l'ex governatore lombardo Roberto Maroni, oggi al Palazzo di Giustizia di Milano.

Maroni ha aggiunto di augurarsi che "i 5 stelle superino i veti incrociati e che l'incarico venga dato a Salvini". Maroni però, pur ritenendo che un governo "da qui a ottobre lo si trova", ha ribadito che "la prospettiva più conveniente è andare a elezioni anticipate con una nuova legge elettorale con premio di maggioranza e doppio turno, così i due giovani leader andrebbero uno al governo e l'altro all'opposizione".