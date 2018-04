Governo: Malpezzi (Pd), nessun margine per alleanza con M5S

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "Toninelli si arrenda all'evidenza dei fatti. Non ci sono margini per una alleanza M5S Pd".

Lo dichiara la senatrice dem Simona Malpezzi. "I nostri programmi sono diametralmente opposti- sottolinea la parlamentare - e non bastano le continue retromarce di Di Maio.

Il Pd è un partito di persone serie e responsabili, non possiamo trovare un'intesa con chi per anni ha sparato sui principali provvedimenti del governo Renzi e si propone di fare l'esatto opposto di ciò che proponiamo noi".(ANSA).