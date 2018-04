Marcucci, forno M5S-Pd? Mai aperto

(ANSA) - ROMA, 18 APR - "Oggi il capogruppo 5 stelle in Senato è tornato a parlare della nostra disponibilità a sostenere un governo Di Maio. Toninelli sa benissimo che il forno con il Pd è chiuso, anzi non è mai stato aperto". Lo scrive su Facebook il capogruppo Pd Andrea Marcucci. "Dicano se sono in grado di formare un governo con il centrodestra", aggiunge.