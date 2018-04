Casellati al Colle, stesso vestito. 'E' il suo portafortuna'

Ha ricevuto il mandato esplorativo dal capo dello Stato Sergio Mattarella e, per l'occasione, Maria Elisabetta Alberti Casellati ha scelto lo stesso abito che ha indossato anche il giorno in cui è stata eletta presidente del Senato. Perchè? Rosy Garbo, sua amica e stilista con un atelier a Padova, racconta a Un Giorno da Pecora (trasmissione di Rai Radio1, condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro) che è un vestito creato da lei: 'Mi dispiace che non sia riuscita a consegnargliene uno nuovo per l'occasione.

Il vestito di oggi è un blu classico. Lo abbiamo definito il suo vestito portafortuna. E' un tre pezzi, gonna, pantaloni e giacca. Si può diversificare a seconda dell'umore'. Ma per l'occasione era in preparazione, dice la stilista, 'un abito grigio, più istituzionale, con la giacca, un sinonimo di eleganza. La Casellati era venuta venerdì da me in atelier a provarlo e mi aveva chiesto se riuscivo a darglielo subito. Ma era impossibile...'.

Insomma, voleva essere pronta nel caso fosse stata chiamata da Mattarella? 'Forse sì, ma non ne abbiamo parlato. Ieri sera le ho scritto su WhatsApp per dirle che avevo le cose pronte e che avevo anche un'altra giacchina per lei. Mi ha risposto: 'Non ti disturbare'. Qual è il suo stile? 'Una eleganza molto giovanile. Ama i pantaloni giusti, anche se forse è più giovanile con la gonna', dice la Garbo.