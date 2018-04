Gentiloni, ripresa economia merito di famiglie e imprese

"Quando le cose si riprendono, quando si ricomincia a correre, anche se in modo diverso da settore a settore, e si vede l'economia che ricomincia a tirare, è sempre in primo luogo merito delle famiglie, delle imprese e delle comunità. I governi possono aiutare queste dinamiche, ma non vengono create dall'alto, da questo o quel provvedimento". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, all'inaugurazione del Salone internazionale del Mobile di Milano.



"Un pensiero va a questo settore nelle regioni colpite dal terremoto, le Marche in particolare. Fra i tanti messaggi al governo che verrà, uno fondamentale è: mai cancellare dalle priorità l'attenzione a quella parte del Paese", ha sottolineato il premier.