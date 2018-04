Siria: domani Gentiloni in Aula

(ANSA) - ROMA, 16 APR - L'Aula della Camera sarà convocata per domani alle 15.30 per l'informativa del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni relativamente alla situazione in Siria. E' quanto si apprende da fonti parlamentari. E' già convocata per domani alle 12 la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. All'intervento di Gentiloni seguirà un dibattito cui interverranno i gruppi parlamentari.