Poletti, mi auguro governo autorevole

(ANSA) - VERONA, 16 APR - ''Mi auguro presto un governo autorevole, capace di dare prospettive efficaci al nostro Paese. Come dimostra il Vinitaly ci sono molte cose positive ed importanti che hanno bisogno di un quadro di riferimento certo.

Ma credo che nessuna sappia come vada a finire la vicenda del governo''. Lo ha detto il ministro del Lavoro Giuliano Poletti, arrivato al Salone internazionale del vino in corso a Veronafiere, in contemporanea all'arrivo del premier Paolo Gentiloni. ''Adesso tocca a quelli che hanno vinto - ha aggiunto Poletti - concludere questa fase. Se ci sarà un governo bene, diversamente il presidente della Repubblica farà le sue valutazioni. Ha detto che le farà rapidamente, quindi sarà un presidente interlocutorio. Ma oggi siamo qui per occuparci di vino''.