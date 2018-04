In Comune Bari nasce gruppo Lega

(ANSA) - BARI, 16 APR - Pochi giorni dopo la tappa di Matteo Salvini nel capoluogo pugliese, nasce anche nel Comune di Bari il gruppo della Lega: il consigliere comunale ex Forza Italia, e negli ultimi tempo approdato al gruppo misto, Fabio Romito, ha deciso infatti di aderire al Carroccio. L'annuncio è stato dato oggi in conferenza stampa. Sono intervenuti, tra gli altri, il segretario della Lega in Puglia e consigliere regionale, Andrea Caroppo, e i parlamentari pugliesi Rossano Sasso, Annarita Tateo e Roberto Marti. Romito ha spiegato che tra gli obiettivi ci sono "rimettere Bari al centro della politica di tutto il Mezzogiorno d'Italia per rivendicare più sicurezza e attenzione per la classe media". Quanto alla possibilità che nel 2019 possa candidarsi alla carica di sindaco, Romito spiega che "se dovessimo andare nella direzione delle primarie, io non mi tirerò indietro".