Governo: Meloni, guidarlo tocca a noi

(ANSA) - VERONA, 15 APR - "Per quanto un bicchiere di vino possa favorire il dialogo, il vino veritas, non credo sia il giorno per poter mettersi a parlare di questo". Lo afferma la leader di Fdi nel corso della sua visita al Vinitaly rispondendo a chi gli chiede se incontrerà sul governo il capo politico M5S Luigi Di Maio, anche lui in arrivo alla fiera di Verona.

Sulla partita di governo Meloni sottolinea: "Crediamo che si debba riconoscere il voto popolare con una guida di governo che spetta alla coalizione di centrodestra. Speriamo che il M5S voglia darci una mano".