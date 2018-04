Formula E: nel 2019 bis all'Eur

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Si terrà di nuovo all'Eur l'edizione 2019 della Formula E nella Capitale. A svelarlo sono gli organizzatori dell'evento all'indomani della gara delle monoposto elettriche che ieri hanno sfrecciato all'ombra del Colosseo Quadrato. Nel quartiere romano che ha ospitato la competizione automobilistica, intanto, sono partite le operazioni per smontare il circuito e già da domani mattina via Cristoforo Colombo sarà interamente percorribile. "Ce l'abbiamo fatta - esulta la sindaca Virginia Raggi -. Siamo entusiasti del successo clamoroso del primo E-Prix d'Italia che ha visto Roma e l'Italia al centro del mondo con oltre 30 mila presenze. Roma e l'Italia hanno bisogno di questo scatto di orgoglio, andiamo avanti così insieme, pronti per nuove sfide". Ieri l'ad Alejandro Agag ha annunciato il ritorno della Formula E nella Città Eterna per i prossimi 5 anni. Al Dinner Gala a Villa Miani, a conclusione dell'evento sportivo, la sindaca Raggi ha sfoggiato un abito blu di alta moda della Maison Renato Balestra.