Bardonecchia,si procede contro doganieri

(ANSA) - TORINO, 13 APR - "I doganieri francesi non avevano il diritto di eseguire quel tipo di attività in territorio italiano". Così il procuratore capo di Torino, Armando Spataro, in merito a quanto avvenuto a Bardonecchia il 30 marzo, quando un migrante nigeriano fu sottoposto a un prelievo delle urine nei locali in uso a una ong. Il magistrato è intervenuto in una conferenza stampa annunciando di avere emesso un "ordine di investigazione europeo".

Spataro ha spiegato che a questa conclusione la procura è giunta al termine dei primi accertamenti, che hanno compreso la raccolta e l'esame degli accordi in materia fra i due Paesi.

"Quei locali - ha precisato - non potevano essere utilizzati dai doganieri".

La procura di Torino intende procedere contro i cinque doganieri. Con l'ordine di investigazione europeo, i magistrati hanno chiesto alle autorità transalpine di identificare gli agenti e di interrogarli, alla loro presenza e con un avvocato difensore, per concorso in violazione di domicilio e perquisizione illegale.