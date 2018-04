Siria: Unterberger, preoccupazione Colle

L'escalation siriana e lo scontro Usa-Russia irrompe anche nella politica italiana, alle prese con la difficile formazione di un nuovo Esecutivo. Anche il capo dello Stato guarda con preoccupazione alla situazione.

"Non possiamo riferire i contenuti dei nostri colloqui con il presidente Mattarella - ha detto Juliane Unterberger, presidente del Gruppo per le Autonomie del Senato a chi, dopo la consultazione, le chiede cosa pensi il Capo dello Stato della situazione in Siria - ma non ci vuole una grande fantasia a capire come sia preoccupato per questa escalation e per come reagiscono le forze politiche in Italia".

"La crisi in Siria - dice Pietro Grasso al termine del suo colloquio al Quirinale con il presidente della Repubblica Mattarella - rende necessaria un'accelerazione sulla soluzione della crisi, sul trovare intese e non attendere le elezioni regionali per poter stabilire i rapporti di forza all'interno all'interno delle coalizioni". "Speriamo che al più presto ci sia la responsabilità per trovare un' intesa di governo", ha concluso.

Civica popolare non voterebbe la fiducia a un governo di centrodestra. "Noi siamo all'opposizione. Ma vediamo con grande preoccupazione la situazione in Siria e credo che anche il posizionamento dell'Italia nello scacchiere internazionale richieda chiarimenti da parte di chi oggi si candida a guidare il Paese", conclude Beatrice Lorenzin.