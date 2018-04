Siria: Salvini, no ad azioni unilaterali

"Non possiamo riferire i contenuti dei nostri colloqui con il presidente Mattarella, ma non ci vuole una grande fantasia a capire come sia preoccupato per questa escalation e per come reagiscono le forze politiche in Italia", ha detto Juliane Unterberger, presidente del Gruppo per le Autonomie del Senato a chi, dopo la consultazione, le chiede cosa pensi il Capo dello Stato della situazione in Siria.

Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha avuto in giornata diversi contatti internazionali sulla questione siriana. Tra questi una telefonata con la cancelliera tedesca Angela Merkel. Nell'ambito delle sue conversazioni - spiegano fonti di Palazzo Chigi - il premier ha ribadito la ferma condanna delle violazioni dei diritti umani e della inaccettabile violenza usata nei confronti delle popolazioni civili con l'uso di armi chimiche da parte del regime siriano. L'Italia non parteciperà ad azioni militari in Siria. In base agli accordi internazionali e bilaterali vigenti, l'Italia continuerà a fornire supporto logistico alle attività delle forze alleate, contribuendo a garantirne la sicurezza e la protezione. Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni, riferiscono fonti di Palazzo Chigi, ai suoi interlocutori nei contatti avuti oggi sulla questione siriana. Una soluzione stabile e duratura per la Siria potrà venire lavorando per la pace e dando spazio alle Nazioni Unite.

"Per quanto riguarda la Siria pur ribadendo gli obblighi alla lealtà alleanza Atlantica siamo fortemente contrari qualsiasi azione unilaterale", ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, leggendo un comunicato congiunto della coalizione di centrodestra, al termine delle Consultazioni al Quirinale.

"Preoccupa la questione siriana e preoccupano certe prese di posizione delle ultime ore che abbiamo sentito", ha detto il reggente del Pd Maurizio Martina lasciando il Quirinale a piedi dopo le consultazioni con Sergio Mattarella a chi gli chiede della crisi in Siria. "Noi dobbiamo essere un paese che continua a lavorare nel quadro della storica cooperazione atlantica internazionale che abbiamo sempre supportato. Dobbiamo stare dentro la discussione europea anche su questi temi. Ci vuole un po' più di responsabilità in particolare da parte di chi il 4 di marzo ha prevalso e adesso ha posizioni anche su questi punti molto articolate e diverse".

"Nessuna azione militare può essere intrapresa - si legge in una dichiarazione di FI sulla Siria -, neppure la concessione dell'utilizzo di basi aeree, senza una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che autorizzi l'uso della forza, ferma restando la nostra assoluta condanna dell'uso delle armi chimiche e la violenza indiscriminata nei confronti delle popolazioni civili".