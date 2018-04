M5s: Due anni fa la morte di Casaleggio. Grillo lo ricorda: 'Sei sempre stato oltre'

"Due anni fa ci lasciava Gianroberto. In questa foto fatta a casa mia sembra che noi stessimo progettando il futuro del mondo, invece stavamo facendo una discussione serissima su un film di fantascienza che si chiamava "L'invasione degli ultra corpi", alieni scesi sulla terra che clonavano il genere umano. Io sostenevo che fosse già successo negli anni 40, perché due ne avevo io come vicini di casa! Mentre lui sosteneva che non ce l'avrebbero mai fatta a clonare tutto il genere umano perché lui era oltre l'ultracorpo. Avevi ragione tu Gian! Sei sempre stato oltre!".

Lo scrive, in un post su facebook Beppe Grillo ricordando la morte, avvenuta due anni fa, di Gianroberto Casaleggio e pubblicando un'immagine che li ritrae seduti a parlare.