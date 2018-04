Di Maio, così Lega porta a voto

(ANSA) - ROMA, 12 APR - "La Lega deve prendersi sue responsabilità perché sta dicendo che o che vuole fare un governissimo che non ci vede assolutamente d'accordo o che vuole tornare al voto, ipotesi che scongiuriamo ma di cui non abbiamo paura e su cui non abbiamo niente da perdere". Lo dice Luigi Di Maio, leader del M5s, parlando al termine delle consultazioni al Quirinale.