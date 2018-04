Tav, verdetto Cassazione slitta al 27/4

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Slitta al 27 aprile, per un errore di notifica a uno dei difensori, il verdetto sul maxiprocesso agli attivisti No Tav della Val di Susa in Cassazione.

In aula si stanno concludendo le arringhe dei difensori dei 35 imputati condannati a pene diverse, la maggiore delle quali a quattro anni e sei mesi. Gli 'ermellini' devono decidere se confermare o meno la decisione emessa il 17 novembre 2016 dalla corte d'appello di Torino, che ha condannato i 35 attivisti No Tav per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli scontri con le forze dell'ordine si sono svolti il 27 giugno e 3 luglio 2011. Oltre ai sindacati di polizia si costituiti parte civile il ministero della Difesa, il Viminale e il ministero dell'Economia, i sindacati di polizia e gli agenti feriti.

Il pg, Roberto Aniello, ha chiesto ai giudici la conferma delle condanne. "Lanciare sassi contro gli agenti non ha alcun collegamento immediato con i valori di tutela della salute e salvaguardia dell'ambiente, sostenuti dai No Tav".