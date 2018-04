Siria: M5s, Governo riferisca a Camere

"I toni" di queste ultime ore in Siria "suscitano enormi preoccupazioni", lo "scenario sembra che stia cambiando continuamente", pertanto il capogruppo del M5S Danilo Toninelli chiede che Gentiloni informi in Parlamento "tutte le forze politiche sugli sviluppi in corso".

Durante il dibattito sulla Siria nell'Aula di Palazzo Madama i banchi del governo erano vuoti. Il ministro della Difesa Roberta Pinotti, subito dopo aver votato per i due segretari d'Aula che ancora restavano da eleggere, aveva lasciato l'emiciclo. Ed è vero che, trattandosi di interventi di fine seduta, la presenza dei componenti del governo non era necessaria, ma l'assenza dei componenti dell' esecutivo su un tema così centrale e proprio nel momento in cui tutte le forze politiche stavano chiedendo a Gentiloni di riferire in Parlamento, ha destato non poche critiche tra i parlamentari.