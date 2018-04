Martina, assemblea elegga segretario

(ANSA) - ROMA, 11 APR - "La mia opinione e non solo la mia è che abbiamo bisogno di punti fermi e un lavoro di costruzione da fare tutti insieme. E penso che la scelta migliore sia scegliere un segretario in assemblea". Lo dice Maurizio Martina (Pd) a #Cartabianca. Potrebbe accettare un mandato da segretario a tempo in vista del congresso in autunno? "Non credo che possiamo permetterci conte ravvicinate o divisioni. Non credo ci siano le condizioni per fare le cose in fretta e furia. Non credo che al Pd serva un commissario liquidatore o un passacarte".