Governo: Salvini, come extrema ratio andiamo da soli

"La strada è semplice: noi vogliamo dialogare con tutti, eccezion fatta del Pd. Se gli altri non ci stanno le vie sono due: o andiamo al voto dove penso potremo vincere da soli superando chi pone veti e fa capricci, oppure, come extrema ratio, andiamo da soli, ci facciamo carico noi della situazione". Lo ha detto il leader della Lega matteo Salvini presentando il candidato sindaco di Terni. A chi gli chiedeva se puntassa a cercare i voti in parlamento, ha replicato sorridendo: "Io non faccio il cercatore d'acqua...Vale quello che ho detto".

Sul possibile accordo col M5s, Salvini ha poi commentato: "Io continuo a volere il dialogo e a sperare che tutti vogliano governare questo Paese: ma se vuoi costruire qualcosa di concreto non puoi metterti sul piedistallo e dire , come faceva Alberto Sordi, 'io sono io e voi siete... poca roba'". "Tra noi e il Movimento 5 stelle ci sono molte idee in comune ma anche delle differenze: noi governiamo molto bene da tanti anni regioni molto importanti, invece loro, penso a Roma e Livorno, non stanno facendo una buona prova".

Netta poi la presa di disdtanza dal Pd: "Deve essere chiaro a tutti che l'unica alternativa al Pd è la Lega: agli alleati di Forza Italia deve essere chiaro una volta per tutti che siamo radicalmente alternativi alla sinistra".

"Lavoro per una soluzione di buon senso e normalità", ha quindi concluso il segretario del Carroccio."Sono qui a parlare però di Terni e di lavoro. Qui - ha concluso - avremo presto un sindaco che si batterà contro il malaffare e presto punteremo alla conquista della Regione".