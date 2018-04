Fontana:porto mia concretezza da sindaco

(ANSA) - MILANO, 9 APR - "Porto in Regione la concretezza del sindaco": Attilio Fontana, neoeletto governatore della Lombardia, così ha iniziato il suo intervento in Consiglio regionale per presentare le linee guida della sua giunta.

Una squadra di assessori a cui Fontana chiede "di accorciare le distanze fra Regione e cittadini" e di "offrire soluzioni non solo di gestione del presente ma innovative".

D'altronde con l'approvazione del referendum e con l'accordo con il governo per l'autonomia, "dopo una campagna di delegittimazione delle regioni" ora "si apre una nuova stagione del regionalismo".

"Autonomia e responsabilità sono binari del nostro impegno" ha aggiunto spiegando che lui cercherà di "guidare al meglio la macchina quasi perfetta che è la nostra Lombardia".