Di Maio, no da M5s se non cambia tutto

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 10 APR - "Ci diano loro una risposta: dobbiamo metterci al lavoro il prima possibile sapendo però che io non voglio fare il presidente del Consiglio per non fare nulla: si va al governo con una compagine che possa cambiare le cose". Così il leader M5s Luigi Di Maio a Termoli dove ha incontrato un gruppo di imprenditori locali assieme al candidato governatore M5s Andrea Greco.