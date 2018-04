Carceri: pressing governo su comm.speciale,no di M5s-c.destra

Il no di M5s e centrodestra ha bloccato l'assegnazione dei decreti sulle carceri alla commissione speciale, nonostante il pressing del governo. E' quanto riferiscono fonti governative al termine della riunione. Il ministro Anna Finocchiaro, a quanto si apprende, ha fatto esplicita richiesta di assegnare subito i provvedimenti per i pareri. Le è stato obiettato che nella "supercommissione" non siedono parlamentari competenti sulla materia. Ma Finocchiaro ha replicato che la composizione della Camera ancora non è nota e che comunque la commissione potrebbe essere integrata da altri componenti su singoli temi. Pd e LeU hanno sostenuto la tesi del ministro e si sono detti favorevoli all'assegnazione. Ma hanno votato contro M5s, Fi, Fdi e Lega, dunque i decreti sulle carceri saranno assegnati alle commissioni ordinarie, quando saranno istituite.