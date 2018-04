Camera: da Aula ok commissione speciale

(ANSA) - ROMA, 10 APR - L'Aula della Camera ha approvato l'istituzione della commissione speciale per l'esame del Def, qualora il governo lo presenti, e di una serie di provvedimenti urgenti. Lo annuncia il presidente della Camera Roberto Fico nel corso della seduta. La commissione, ha aggiunto Fico, è di "40 componenti. Al M5S spettano 15 membri, alla Lega 8, al Pd 7, a Fi 7, a Fdi 2, al Misto 1, così come a LeU 1. Le designazioni dovranno pervenire entro le 16 di domani e la commissione è convocata per le ore 11 di giovedì".