Salvini, coi veti non si va lontani

(ANSA) - FOGLIANO-REDIPUGLIA (GORIZIA), 09 APR - "Di veto in veto in veto non si va lontani, bisogna rispettare il voto degli italiani, che hanno dato più voti alla coalizione di centro destra e tanti voti ai 5 stelle, che sono arrivati secondi".

Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ha risposto a chi osservava che il veto più grande del M5S è su Berlusconi.

Centrodestra e M5S, ha aggiunto Salvini, "devono avere la responsabilità di mettersi a un tavolo e ragionare di pensioni, tasse, giovani, Europa, giustizia, scuola, lavoro. Io sono pronto a farlo anche domani. Se qualcuno non ha voglia di farlo e non si sente in grado di governare, lo dica".