Mattarella, convocare Camere per Csm

(ANSA) - ROMA, 9 APR - "Il Capo dello Stato ha invitato il Presidente della Camera dei Deputati a provvedere, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, alla convocazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione degli otto componenti di designazione parlamentare dello stesso Consiglio Superiore, informando di ciò il Presidente del Senato della Repubblica, il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura in carica e il Ministro della Giustizia". Lo si legge in un comunicato del Quirinale.