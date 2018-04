Fico, partiti dialoghino per governo

(ANSA) - ROMA, 9 APR - "I gruppi parlamentari devono dialogare fino in fondo per cercare di risolvere i problemi che affliggono il Paese: dalla lotta alla povertà, alla corruzione fino all'obiettivo di annullare gli incidenti sul lavoro": lo dice il presidente della Camera Roberto Fico al Gr1 Rai. "Auspico - ribadisce - che i gruppi dialoghino per fare una governo che alla fine riesca a risolvere questi problemi, cosi' come la gente ci chiede".