Giornalisti: morto Ignazio Scardina, una vita in sport Rai

"Per tutti gli amici di Ignazio. Purtroppo oggi ci ha lasciati. La moglie e i figli": così su Facebook la famiglia ha comunicato la scomparsa di Ignazio Scardina, decano del giornalismo sportivo, per una vita in Rai. Scardina è deceduto nella notte dopo aver lottato a lungo con una grave malattia. Fu l'unico giornalista coinvolto nello scandalo di Calciopoli, assolto in primo grado dal tribunale di Napoli.